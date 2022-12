Incidente mortale sul lavoro a Mongiuffi Melia, una condanna

Nove anni dopo quel tragico incidente sul lavoro è arrivata una sentenza. Per la morte di Salvatore Bisignano, l’operaio catanese di 62 anni deceduto dopo un infortunio avvenuto nel 2013 a Mongiuffi Melia mentre effettuava un intervento di manutenzione sulla rete elettrica pubblica, il Tribunale di Messina si è pronunciato con una condanna e una assoluzione.

Ad essere scagionato nel processo di primo grado è stato il geom. Angelo Parisi, 67 anni, all’epoca dei fatti responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, assolto per non aver commesso il fatto, mentre il giudice monocratico Francesco Torre ha condannato alla pena di due anni per omicidio colposo l’altro imputato, Orlando Russo, 71 anni, titolare dell’impresa che stava effettuando i lavori e datore di lavoro della vittima, oltre che sindaco di Castelmola dal 2012.

Per l’imprenditore castelmolese il Tribunale ha disposto la sospensione della pena e la non menzione, oltre a provvisionali di 10.000 euro per ciascuna delle parti civili, la moglie e i figli di Bisignano.

