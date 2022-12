I nodi dell’edilizia privata a Milazzo, mancano operai e materiali

Edilizia, ora siamo al paradosso. Tra superbonus e nuove opportunità offerte dal Governo, in città sono ripartiti tanti cantieri, ma i costruttori lamentano la carenza di personale che, unitamente all’aumento dei costi del materiale e ai tempi di consegna dello stesso, determina tante difficoltà nella gestione degli appalti. Non solo pubblici ma anche di edilizia privata. Muratori, carpentieri e anche personale specializzato come piastrellisti e ponteggisti scarseggiano e molti senza giri di parole attribuiscono le cause al Reddito di cittadinanza. In tutti i casi, l’edilizia privata è ripartita dopo la crisi del 2020 e il settore immobiliare che, a Milazzo, ha avuto sempre un particolare appeal e che, negli ultimi anni, ha vissuto una graduale crescita, registra una forte ripresa con diversi cantieri sia in centro che in periferia. In corso di realizzazione appartamenti in via XX Settembre, via Ettore Celi, via Giorgio Rizzo, in piazza Tusa, al Tono e nella Piana, mentre è ormai prossima l’apertura di altri cantieri in piazza San Giovanni, in piazza Nastasi, via Tonnara e via Regis. Altre abitazioni saranno realizzate anche lungo la riviera di Ponente, nell’area compresa tra il lido “La Fenice” e la “Gobba del cammello”. Insomma, tanto fermento ma, al tempo stesso, interesse da parte di milazzesi e, soprattutto, forestieri ad investire a Milazzo.

