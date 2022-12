Messina, sfreccia a 100 km/h con la moto in via Garibaldi: patente ritirata e multa da 543 euro

È successo alle 17:30 di un’affollata giornata prenatalizia. Siamo sulla via Garibaldi e di fronte all’Inail. La polizia municipale ha piazzato un autovelox mobile lo ha persino segnalato un centinaio di metri prima, ma questo non ha fatto rallentare un motociclista che correva lungo quella strada.

Ai controlli sbigottiti gli agenti della polizia municipale hanno rilevato che quel mezzo a due ruote transitato davanti all’autovelox a 100 km/h. Ovviamente impossibile bloccarlo immediatamente ma attraverso la foto alla targa al proprietario sono stati 543 € di multa e la patente sarà ritirata da uno a tre mesi quello dell’altissima velocità che i mezzi a due a quattro ruote raggiungono in città è un tema particolarmente sentito soprattutto alla luce dei tanti morti gli ultimi anni proprio in processione della bara sono stati eliminati quei dossi artificiali in gomma che facevano rallentare auto e moto e consentivano un attraversamento più sicuro della strada.

Questioni legate al codice della strada, è stato detto. Con il problema dei possibili danni causati ai mezzi per primi autobus e ambulanze. Ma senza questa “remora” fisica in molti chiedono che comunque venga adottata una qualche misura che possa consentire di ridurre la velocità dei mezzi e facilitare l’attraversamento dei pedoni in zone particolarmente frequentate come la via Garibaldi

