Messina, 19enne trovato morto nella terrazza di casa. Ipotesi suicidio, indagini in corso

Indagini in corso dopo la morte di un 19enne. Il cadavere del giovane è stato ritrovato nei giorni scorsi nella terrazza della sua abitazione, in uno dei villaggi di Messina. Tutto allo stato attuale fa pensare al suicidio, ma le forze dell'ordine stanno provando a ricostruire gli ultimi giorni del ragazzo ascoltando la famiglia e alcuni amici. Bisogna capire, in caso di suicidio, se il ragazzo fosse turbato per qualche motivo e cosa possa averlo spinto a tale gesto.

© Riproduzione riservata