Traffici di droga messinesi, a Giostra agiva “un gruppo criminale” con 50 membri

Un sodalizio con un numero di affiliati consistente: 50 secondo le attività investigative della Guardia di finanza, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina. «Un’articolata associazione criminale, con base logistica a Giostra», scrive la giudice per le indagini preliminari Tiziana Leanza nell’ordinanza di custodia cautelare. Che era dedita alla «gestione di un imponente traffico di sostanza stupefacente di varia natura», destinata da un lato allo spaccio “al dettaglio”, dall’altro all’approvvigionamento di reti di distribuzione in mano a grossi acquirenti finali. Cocaina, hascisc, marijuana non mancavano mai al gruppo caratterizzato da un rilevante «dinamismo operativo».

I nomi

Il reato associativo è contestato agli indagati Giovanbattista e Francesco Cuscinà, Maria Cacopardo, Viviana Di Blasi, Nicola Mantineo, Antonio Pelle, Bruno Gioffrè, Giovanni Bonanno, Saverio Maisano, Antonio Zaccuri, Pasquale Mollica, Litterio Gaetano Geraci, Mario Bonaventura, Antonio Giuliano e Umberto Suraci, Daniele Sulas, Francesco Alati, Davide Stroncone, Graziano e Giuseppe Castorino, Patrick Antonio Emanuele, Maurizio Papale, Gianpaolo Scimone, Giovanni Vezzosi, Giuseppe Di Amico Giando, Tiziana Mangano, Pietro Squadrito, Calogero Rolla, Filippo Bonanno, Giuseppe Abate, Francesco Spadaro, Gianluca Siavash, Deborah Mandini, Alessia Maccarrone, Davide Lo Turco, Carmelo Menoti, Natale Viola, Rosa Bonanno, Maurizio Trifirò, Francesco Giuffrida, Salvatore e Carmelo Lo Duca, Benedetto Mesiti, Michele Fusco, Daniele Giannetto, Alessandro Buonasera, Giovanni Kevin Calarese, Francesco Musolino, Salvatore Chiarenza e Antonino Alessandro.

