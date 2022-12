Milazzo, multe nell’asse viario. La palla alla Prefettura

Multe al semaforo dell’asse viario, il cortocircuito tra Amministrazione e Comando di Polizia municipale permane, così come restano i verbali che diversi cittadini si sono visti notificati con l’accusa di un cambio di corsia che non sempre c’è stato e che dove è avvenuto è stato sanzionato in maniera diversa rispetto alle previsioni del Codice della strada. Dopo l’atto di indirizzo della Giunta, nessun’altra comunicazione ufficiale anche se a Palazzo dell’Aquila si afferma che la comandante Giuseppa Puleo avrebbe risposto al sindaco sostenendo praticamente l’impossibilità di annullare in autotutela le multe elevate per il cambio corsia perché la competenza a procedere sarebbe della Prefettura.

Dal Palazzo del Governo di Messina, però, non sarebbe sino ad ora giunto alcun riscontro alle richieste di annullamento avanzato da quei cittadini che non sono intenzionati a sborsare altri soldi per le spese legali e comunque almeno 50 euro circa per il contributo unificato richiesto per presentare un ricorso al giudice di pace. Ma a Barcellona gli uffici di questi giudici sono già abbastanza pieni di ricorsi, perché ci sono coloro che in tale vicenda sono intenzionati ad andare sino in fondo ritenendo la sanzione per il cambio corsia – e ribadiamo solo quella perché il passaggio del rosso non permette di avere alibi – eccessiva rispetto a quanto prevista dalle norme del Codice della strada. «Siamo di fronte ad un problema sociale, economico e psicologico – affermano i rappresentanti del Comitato “Multe asse viario” Lorenzo Cambria, Carmelo Cusumano , Maurizio Capone, Tonino Pino e Salvatore Molino –. Per questo abbiamo voluto approfondire il tema con consulenze di avvocati e professionisti nonché tecnici del settore e abbiamo potuto riscontrare diverse anomalie che abbiamo rappresentato al sindaco in occasione di un incontro. Aspettavamo le determinazione del Comando di Polizia municipale in riferimento all’atto d’indirizzo della Giunta per l’annullamento della infrazione del cambio corsia . Aggiungiamo che siamo convinti che oltre a questa anomalia ce ne siano altre , tra le quali il non regolare funzionamento del photored non esattamente sincronizzato con il semaforo in questione. Sotto il profilo economico e sociale, siamo molto preoccupati, poiché in un periodo già di crisi conclamata che sta travolgendo tutti si aggiunge questa incresciosa storia che si abbatte su migliaia di famiglie nella fase più importante dell’anno e toglie dalle tasche centinaia di euro con danni anche all’economia cittadina. Se devi pagare una multa ingiusta da qualche altra parte devi togliere quei soldi».

