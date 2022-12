Messina, laurea in filosofia per monsignor Giò Tavilla, parroco di Santa Caterina

Laurea in Filosofia con tesi dal titolo "La riflessione filosofica di fronte al male politico: Edith Stein e il nazismo" per monsignor Gio' Tavilla. Relatore la prof.ssa Giovanna Costanzo, del Dipartimento di civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina. Un momento di grande soddisfazione per il parroco di Santa Caterina che ha così coronato un percorso di grande abnegazione e sacrificio. Ordinato sacerdote il 16 luglio del 1994 Tavilla, a seguito degli studi teologici e filosofici condotti a Messina, ha subito esercitato il ministero nelle parrocchie di Santa Maria della Consolazione (come vicario parrocchiale) e dei SS. Pietro e Paolo (come amministratore); nel 1994 monsignore Cannavò lo nomina direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale giovanile (incarico ricoperto fino al 2001). Nel 1997, l’arcivescovo metropolita monsignore Giovanni Marra lo chiama a servizio della Curia come collaboratore dell’ufficio insegnati di religione cattolica e vice cerimoniere arcivescovile, incarico che assumerà ufficialmente nel febbraio 2003 unitamente a quello di segretario particolare, dall’ottobre 2005, e che continuerà a ricoprire fedelmente anche dopo l’arrivo di monsignor La Piana, nel gennaio 2007 (fino a gennaio 2010, come segretario particolare e come cerimoniere, fino a luglio 2011). Parroco di Furci, adesso è in una delle parrocchie più grandi della città. Le sue spiccate doti comunicative e le innumerevoli competenze, gli sono valse il conferimento da parte del Santo padre Benedetto XVI dell’onorificenza pontificia di cappellano di Sua Santità e l’investitura a Cavaliere dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme. Dal dicembre 2008 ricopre il ruolo di consulente ecclesiastico della sezione provinciale dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana e dall’ottobre 2013 è stato direttore del periodico diocesano La Scintilla. A monsignor Tavilla gli auguri della Gazzetta del Sud.

