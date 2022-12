Svincolo di Giostra, ancora una batosta per il Comune di Messina: altri 200 mila euro a Rodriquez

La camera arbitrale dell'Anac di Roma ha condannato, ancora una volta, il Comune di Messina a corrispondere a Renate Müller Baghel, erede dell’ingegner Giuseppe Rodriquez la somma di euro 229.570,61, oltre interessi, a titolo di compensi dovuti per il 1° e 2° Lotto – Svincolo Giostra, a seguito della revoca dell’incarico di direzione lavori cui alla disposizione commissariale nr. 49 del 23.11.2009.

Il professionista, difeso dall’avvocato Maurizio Parisi, dopo anni di contenzioso, ha avuto riconosciuto il proprio diritto a percepire dal Comune di Messina, difeso dall’avvocato Marcello Parrinello, i compensi per la prestazione professionale resa.

Tutte le strumentali eccezioni dell’Ente Locale sono state puntualmente rigettate. Con il Lodo pubblicato il 5.12.2022 il Collegio presieduto dal professor Vergine, presso la Camera Arbitrale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha riconosciuto il diritto dell’ingegner Rodriquez di ottenere il pagamento dei compensi per l’anticipata risoluzione del rapporto professionale.

Pochi mesi fa, sempre la camera arbitrale dell'Anac, aveva condannato il Comune di Messina a corrispondere all’ingegner Giuseppe Rodriquez la somma di oltre un milione di euro a titolo di compensi dovuti per la progettazione del 1° e 2° Lotto – Svincolo Giostra, per la realizzazione di una variante migliorativa ai sensi dell’art. 11 del D.M. 145/2000, che di fatto prevedeva l’esecuzione di tutti gli impalcati sia del 1° che del 2° Lotto in acciaio Corten in sostituzione di quelli di contratto in cemento armato.

Ad oggi il Comune ha corrisposto solo un irrisorio acconto nonostante le evidenti ragioni di diritto del professionista, nelle more deceduto, consacrate nei provvedimenti giudiziari e reclamate da oltre un decennio

