Messina, medici in “prestito” per l’ospedale Cutroni Zodda

Per tentare di “salvare” dal definitivo tracollo l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona, l’assessora regionale alla Salute Giovanna Volo chiederà da subito “rinforzi” in prestito di nuovi medici alle tre aziende ospedaliere di Messina, diverse dall’Asp. A breve, la stessa assessora riunirà allo stesso tavolo i rappresentanti dell’aziende Papardo, del Policlinico universitario Gaetano Martino e dell’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo - Ospedale Piemonte, per sondare la disponibilità – con incentivi economici per i quali si è impegnata la stessa Asp di Messina – a fornire medici e specialisti in anestesia e cardiologia, disponibili a lavorare al Cutroni Zodda per consentire la riattivazione di reparti afferenti all’emergenza urgenza e alla riattivazione del Pronto soccorso. Pronto soccorso che è chiuso alle urgenze ed ai pazienti ordinari e disponibile solo di giorno, dalle 8 alle 20, per chi accusa malori derivanti da contagio Covid.

Dal sindaco di Barcellona ascoltato dalla Commissione, Pinuccio Calabrò, è stato anche chiesto – per riattivare il Pronto soccorso ed evitare altre morti – il reclutamento di medici provenienti dall’estero, così come già avvenuto in altre regioni d’Italia. Lo stesso sindaco ha chiesto la «ricostituzione dell’Ospedale di base così come previsto dal Piano regionale e nel più breve tempo possibile di risolvere il problema dell’emergenza urgenza, con la riattivazione del Pronto soccorso e di tutto ciò che è a corredo del Pronto soccorso».

