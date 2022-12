Incredibile coincidenza a Milazzo: due sorelle gemelle partoriscono lo stesso giorno

Gemelle alla nascita, diventano mamma nello stesso momento. Protagoniste due donne di 31 anni di Pace del Mela, Federica e Serena che all’ospedale di Milazzo hanno dato partorito due splendidi bambini, un maschietto ed una femminuccia. Entrambi hanno avuto una tranquilla gravidanza e il parto non era ancora programmato. Ma ieri sera Federica, una delle due, ha accusato i primi dolori ed è stata accompagnata al “Fogliani” dove poco dopo l’una ha dato alla luce il suo bimbo, Alessandro. Non ha avuto neppure il tempo di informare i familiari e quindi anche la sorella Serena che nella propria abitazione ha cominciato ad avere gli stessi dolori e alle 9 di questa mattina ha partorito Ludovica Nadia. Per Federica si tratta del terzo figlio, per Serena, il secondo.

