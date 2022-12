Messina, il rione Giostra epicentro del narcotraffico. La droga viaggiava in ambulanza

L’11 maggio 2020, Giovanbattista Cuscinà viene ripreso da una telecamera installata in vico Bensaia, a Giostra, mentre esce dalla propria abitazione e si dirige verso la via Palermo. Nella mano sinistra – si legge nel provvedimento della gip Tiziana Leanza – ha un involucro dalla forma squadrata, avvolto in una pellicola trasparente – verosimilmente denaro contante – e nella mano destra possiede un telefono cellulare. Nello stesso momento in cui fa tappa in via Palermo, arriva un’ambulanza. Cuscinà si avvicina al portellone laterale destro del veicolo ed effettua un rapido scambio con gli occupanti del mezzo. Rincasa con in mano un altro involucro di colore verde. L’ambulanza, quindi, si allontana in direzione mare e si imbarca sul primo traghetto utile in partenza verso Villa San Giovanni. Agenti della Squadra mobile identificano gli occupanti del mezzo di soccorso in Umberto e Antonio Giuliano Suraci, entrambi di Reggio Calabria. Subito dopo, al rientro nell’abitazione dell’indagato, Maria Cacopardo viene ripresa mentre convoca Nicola Mantineo, che si reca subito nell’immobile abbandonato in fondo al vicolo Bensaia, utilizzato come deposito di stupefacente, «verosimilmente per conservare la droga appena ricevuta da Cuscinà», si evidenzia nell’ordinanza.

Due settimane più tardi, il copione si ripete: il 25 maggio 2020, telecamere piazzate in via Palermo documentano il materializzarsi di un’autoambulanza con targa differente rispetto alla precedente circostanza. Dal lato passeggero scende Umberto Suraci, tenendo una piccola borsa in mano, mentre il conducente, Antonio Giuliano Suraci, parcheggia e resta in attesa. Il primo s’incontra con Cuscinà, che è in sella a una motocicletta Honda. «Lo scambio tra droga e denaro avviene questa volta davanti all’ingresso della casa di Viviana Di Blasi», scrive la giudice Leanza. Poco dopo, i Suraci vengono sottoposti a controllo dalle Fiamme gialle agli imbarcaderi della Rada San Francesco e dichiarano di essere partiti dalla sede di Reggio Calabria con destinazione Policlinico di Messina «per lavoro». Ecco perché entrambi sono ritenuti dall’accusa e dalla gip «due ulteriori fornitori del sodalizio messinese».

Gli arrestati in carcere

CUSCINÀ Francesco, nato a Messina il 4 aprile 1955

CUSCINÀ Giovanbattista, nato a Messina il 21 giugno 1979

MANTINEO Nicola, nato a Messina il 10 aprile 1981

DI BLASI Viviana, nata a Messina il 30 gennaio 1986

CACOPARDO Maria, nata a Messina il 19 marzo 1955

GIOFFRÈ Bruno, nato a Locri il 21 ottobre 1990

PELLE Antonio, nato a Locri il 20 settembre 1983

MANGANO Tiziana, nata a Messina il 13 novembre 1979

SQUADRITO Pietro, nato a Messina il 3 marzo 1973

SPADARO Francesco, nato a Messina l' 8 gennaio 1979

SIAVASH Gianluca, nato a Messina il 20 agosto 1989

MANDINI Deborah, nata a Messina il 15 aprile 1970

LO TURCO Davide, nato a Messina il 5 marzo 1980

MACCARONE Alessia, nata a Messina il 7 maggio 1989

MAISANO Saverio, nato a Palizzi (RC) il 18 dicembre 1995

ZACCURI Antonino Davide, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 13 febbraio 1991

MOLLICA Pasquale, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 2 settembre 2000

GERACI Litterio Gaetano, nato a Catania il 18 ottobre 2001

BONAVENTURA Mario, nato a Catania il 27 febbraio 1995

SURACI Umberto, nato a Reggio di Calabria il 13 maggio 1971

SURACI Antonio Giuliano, nato a Reggio di Calabria il 21 novembre 1986

SULAS Daniele, nato a Reggio Calabria l' 1 giugno 1990

ALATI Francesco, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 16 gennaio 1982

STRONCONE Davide, nato a Messina il 21ottobre 1982

CASTORINO Graziano, nato a Messina il 14 settembre 1974

CASTORINO Giuseppe, nato a Messina il 24 agosto 1991

DI AMICO GIANDO Giuseppa, nata a Messina il 25 settembre 1982

PAPALE Maurizio, nato a Messina il 28 gennaio 1969

VEZZOSI Giovanni, nato a Catania il 18 settembre 1970

SCIMONE Gianpaolo, nato a Messina l' 1 agosto 1988

ROLLA Calogero, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 2 agosto 1972

BONANNO Filippo, nato a Messina il 30 gennaio 1981

BONANNO Rosa, nata a Messina il 2 settembre 1977

VIOLA Natale, nato a Messina il 25 giugno 1973

TRIFIRÒ Maurizio, nato a Messina 18 febbraio 1971

LO DUCA Carmelo, nato a Messina il 17 giugno 2001

LO DUCA Salvatore, nato a Messina il 17 agosto 1977

MESITI Benedetto, nato a Messina il 15 gennaio 1978

FUSCO Michele, nato a Messina il 26 ottobre 1988

GIANNETTO Daniele, nato a Messina il 16 giugno 1978

BUONASERA Alessandro, nato a Messina il 21 gennaio 1987

ALESSANDRO Antonino, nato a Messina il 12 gennaio 1987

ABATE Giuseppe, nato a Messina il 13 marzo 1993

MENOTI Carmelo, nato Mandanici (ME) il 23 agosto 1987

GIUFFRIDA Francesco, nato a nato a Messina il 12 aprile 1975

MUSOLINO Francesco, nato a Messina il 25 ottobre 1989

CALARESE Giovanni Kevin, nato a Torino il 19 marzo 1999

CHIARENZA Salvatore, nato a Catania il 19 ottobre 1990

Agli arresti domiciliari

SANÒ Silvia, nata a Messina il 5 gennaio 1995

ROMEO Biagio, nato a Messina l' 1 gennaio 1977

FENGID Cristian, nato a Messina il 30 settembre 1992

ARANCIO Angelo, nato a Catania il 26 settembre 2001

ARANCIO Carmelo, nato a Catania il 24 marzo 1999

RUSSO Pietro, nato a Messina il 30 giugno 1989

Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria

PANTÒ Nunzio, nato a Messina il 4 giugno 1964

SARNATARO Santo, nato a Messina il 5 febbraio 1965

ROTONDO Claudio, nato a Messina l'1 maggio 1981

GALLI Giuseppe, nato a Messina il 24 dicembre 1983

BONASERA Emanuele, nato a Messina il 17 maggio 1998

DI BLASI Antonio, nato a Messina il 10 ottobre 1996

DE FRANCESCO Giuseppe, nato a Fiumedinisi (ME) il 9 settembre 1961

