Messina, giornata di prevenzione dentale in piazza: screening e consulenze gratuite il 17 dicembre

Nell’ambito delle iniziative natalizie promosse dall’Amministrazione comunale e dedicate alla salute e agli screening sanitari rivolti alla cittadinanza, sabato 17 dicembre a partire dalle ore 13, in via E. L. Pellegrino ad angolo con viale San Martino, la prevenzione orale arriva in piazza a Messina.

L’igiene dentale è la più grande forma di prevenzione per le patologie odontoiatriche, in quest’ottica, sarà possibile effettuare consulenze gratuite all’interno di uno stand organizzato dalla commissione d’albo degli Igienisti dentali della Federazione nazionale TSRM e PSTRP (Tecnici sanitari di radiologia medica e Professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione) presieduta dal dottor Igor De Pasquale e in collaborazione con la Farmacia del Viale dei dottori Di Perna.

Durante la giornata verranno, inoltre, distribuiti gadget e campioni omaggio e sarà possibile ricevere delucidazioni sulle principali patologie dentali e sulle loro conseguenze, oltre a consigli personalizzati per il mantenimento della propria salute orale.

I cittadini verranno, inoltre, informati sui numerosi rischi derivanti dalle prestazioni di prevenzione orale eseguite da personale privo di titoli di laurea abilitanti.

