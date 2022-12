Giorno importante: via libera a Piano assunzioni e Fondazione "Messina per la Cultura"

Niente enfasi, ma sarà una giornata importante quella di oggi, per il Comune di Messina. Dopo il rinvio di 24 ore, a Roma si riunisce la Cosfel, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali che dovrà decidere se dare o meno il via libera al grande Piano delle assunzioni predisposto dalla Giunta Basile. Ma anche in Consiglio comunale si gioca una partita che, seppur non paragonabile a quella romana, assume un particolare significato politico e che riguarda la votazione sulla delibera di istituzione della nuova Fondazione “Messina per la cultura”, uno dei punti fondanti delle strategie di valorizzazione del “brand Messina” che la nuova Amministrazione ha ereditato dalla precedente Giunta De Luca. E qui, come dimostrano alcuni segnali colti durante la seduta consiliare di lunedì scorso, il terreno potrebbe farsi un po’ più scivoloso per l’esecutivo guidato da Federico Basile, visto che anche in seno all’ampia maggioranza che lo sostiene si sono manifestati dubbi e proposte di modifiche rispetto all’originario atto deliberativo, presentato in Aula dall’assessore Massimo Finocchiaro.

Il “regalo di Natale” Il Comune è pronto a partire con i primi bandi che, per il 2022 giunto ormai agli sgoccioli, prevedono l’immissione in pianta organica di 341 nuovi dipendenti, mentre il Piano delle assunzioni, nell’arco dei due anni successivi, sfiora quota 600 (sono 584 le figure richieste da Palazzo Zanca). Ma tutto dipende dal nulla osta atteso dalla Cosfe

La Fondazione "Messina per la Cultura"

E veniamo all’oggetto del contendere dell’Aula consiliare, riconvocata per oggi con all’ordine del giorno la votazione sulla delibera relativa alla nuova Fondazione culturale, voluta da Cateno De Luca (ma si chiamava “Messenion”, prima della bocciatura da parte del precedente Consiglio comunale), dopo la fuoriuscita di Palazzo Zanca dal consiglio di amministrazione di un’altra Fondazione, Taormina Arte. La Giunta Basile punta molto su “Messina per la cultura”, considerato lo strumento più idoneo per affrancarsi dal ruolo “subalterno” che il capoluogo dello Stretto ha avuto in seno a TaoArte e per valorizzare il “brand Messina” a livello nazionale e internazionale. L’assessore Massimo Finocchiaro ha esaltato le finalità e il ruolo di questa nuova Fondazione: «Io non c’ero quando è cominciato l’iter, ma ho sposato in pieno il progetto perché davvero questo non è un “carrozzone”, non è una nuova società partecipata, come è stato detto, ma è un soggetto che contribuirà al rilancio di Messina, le cui basi sono state già gettate, come confermato anche i passi avanti nella classifica della “Qualità della vita” del “Sole 24 Ore”».

