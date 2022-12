Messina, venerdì "Vieni a Palazzo!": gli enti locali aprono le porte ai cittadini

Venerdì 16, dalle ore 17, si terrà la Serata di Cultura dal titolo “VIENI A PALAZZO!”, dedicata alla visita da parte della cittadinanza ai Palazzi Istituzionali e ai loro ambienti, con la guida del personale degli Enti coinvolti, delle guide del FAI, dei ragazzi del Servizio Civile Nazionale e di volontari dei Gruppi di Protezione Civile. L’evento, inserito e promosso all’interno del calendario delle manifestazioni natalizie del Comune di Messina, presente il sindaco Federico Basile, è stato presentato oggi a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso e nella qualità di Rappresentanti Istituzionali il dott. Carmelo Musolino per la Prefettura, l’avv. Simona Giuffrida per l’Ordine degli Avvocati-Tribunale, Domenico Interdonato per la Brigata AOSTA, il dott. Costantino Nassis per l’Agenzia delle Dogane e la dott.ssa Alessandra Grio per l’INPS che, in collaborazione con il Comune, apriranno le porte alla visita dei Palazzi istituzionali cittadini.

“Obiettivo di questa iniziativa – ha dichiarato il Sindaco Basile – è quello di dare la possibilità alla cittadinanza di visitare palazzi storici di Messina, che spesso sono conosciuti sotto l’aspetto amministrativo in quanto producono servizi e attività, ed invece in questa occasione sarà possibile godere delle loro bellezze architettoniche che costituiscono parte del nostro patrimonio artistico e culturale. Ringrazio chi, insieme a noi, ha dato la propria disponibilità, condividendo questa idea finalizzata al ben più ampio progetto di riappropriarci del nostro territorio”. “Come già evidenziato dal Sindaco – ha proseguito l’Assessore Caruso – ritengo che per i cittadini messinesi questa sia un’opportunità da cogliere, magari nel contesto di una passeggiata, per conoscere luoghi e ambienti mai visti ed altri conosciuti soprattutto per le funzioni svolte al suo interno. Ancora una volta la sinergia tra Istituzioni consente la realizzazione di eventi e nuove opportunità per la cittadinanza”.

Dalle ore 17 sino alle 20 o alle 23, a seconda della disponibilità dei singoli Palazzi, sarà possibile visitare:

PALAZZO ZANCA (Stanza del Sindaco, Sala Falcone Borsellino, Salone delle Bandiere, Sala Consiglio);

PALACULTURA ANTONELLO (Galleria d’Arte Moderna, Teatro Immersivo, Museo Multimediale, Mostra Vara e Giganti, Archivio Storico, Biblioteca e Cineteca comunale);

PALAZZO DEI LEONI (Sala del Consiglio, Salone degli Specchi, Sala Giunta);

PALAZZO DELLA PREFETTURA (Biblioteca, Salone delle feste e camere attigue riservate al Capo dello Stato);

PALAZZO DELL’UNIVERSITA’ (Ambienti del Rettorato);

PALAZZO PIACENTINI – TRIBUNALE (Vestibolo, Aula assise e aule ex Pretura, Procura generale: corridoio, stanza del Procuratore Generale, Scalone, corridoi, anticamera della Presidenza, Biblioteca, Presidenza, Aula Magna, Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Biblioteca con annessa mostra);

PALAZZO DELL’INPS (Palazzo Samonà e la cortina del porto: focus su arte e architettura, Skyline: la città vista dalla terrazza Samonà, ritorno al futuro: visita degli storici Archivi tessere);

PALAZZO SANT’ELIA – COMANDO BRIGATA (Sala Duca d’Aosta e Salone Raciti); PALAZZO DELLA DOGANA (presentazione dei restauri del prospetto del Palazzo di via I Settembre). Il Sindaco Basile ha ringraziato infine gli studenti dell’indirizzo Artistico-Multimediale del Liceo Seguenza per la realizzazione delle locandine.

