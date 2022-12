Santa Teresa, a fine gennaio il borgo Giardino rifiorirà

Sarà il 2023 l’anno della “rinascita” per la frazione Giardino. Il completamento dei lavori di riqualificazione, ripartiti il 16 settembre, slitta ancora visto che non è stato possibile rispettare la scadenza dell’8 dicembre, fissata ad ottobre dal Comune.

Il direttore dei lavori, l’architetto Sandro Salvatore Triolo, ha chiesto una proroga di altri 40 giorni per completare tutte le lavorazioni, sia perché non sono state consegnate tutte le forniture necessarie ma anche per il fatto che la Città metropolitana, sebbene abbia già compiuto un sopralluogo, non ha ancora rilasciato il nulla osta per l'attraversamento della strada provinciale 23 ai fini della posa delle condotte di scarico delle acque piovane, che arriveranno da monte e sfoceranno nel torrente Savoca. Dunque, a breve, il responsabile unico del procedimento, il geometra Francesco Pagano dell’Ufficio tecnico comunale, dovrebbe concedere la proroga fissando così, come nuovo termine per il fine lavori, il 17 gennaio. L’impresa esecutrice, la “3Effe Srl” di Santa Teresa, sta operando con due squadre a Giardino Inferiore e Superiore e ha completato la posa delle pavimentazione sulle scalinate, predisponendo anche quella dell’illuminazione segnapassi a led sui gradini, e sta proseguendo con la realizzazione della pavimentazione in pietra sulle strade principali di accesso alle due borgate. Il progetto, redatto nel 2014 dall’architetto Ketty Tamà, prevede nella parte inferiore due spazi urbani, ossia un’area pedonale con la presenza di panchine letterarie illuminate da led, separata dalla viabilità carrabile da dissuasori sferici in pietra – elemento decorativo caratterizzante – ed uno spazio all’ingresso dalla via comunale, con una fontana a lama d’acqua che funge anche da panca continua, anch’essa con una citazione letteraria sul retro.

