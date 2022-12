Milazzo, stangate al semaforo: l’ironia di Gianni Ippoliti VIDEO

«Milazzo potrebbe diventare il primo comune italiano senza auto». La battuta, manco a dirlo è stata di Gianni Ippoliti durante la sua irriverente rubrica all’interno di “Uno Mattina in famiglia” a proposito della pioggia di verbali notificati agli automobilisti della città del Capo (e non solo) per il passaggio al semaforo dell’asse viario. Il caso delle multe dunque finisce anche su Rai 1 (ma si preannuncia un servizio anche di “Striscia la notizia” che potrebbe piombare in città nei prossimi giorni con uno dei suoi inviati. Ippoliti ha fatto vedere la foto del semaforo incriminato in cui è stato installato un Autostop Hd che ha registrato decine di migliaia di violazioni creando un vero caso sociale. Centinaia di automobilisti hanno avuto la sospensione della patente o rischiano addirittura la revoca. Ippoliti ha argomentato sostenendo – in maniera ironica – che di fronte alle 10 mila multe elevate ecco che Milazzo potrebbe sostanzialmente diventare la prima città senza vetture o meglio senza automobilisti. Battute a parte la situazione continua a rimanere seria e ciò sino alle prime pronunce dei Giudici di pace destinatari di centinaia, forse anche migliaia di ricorsi di cittadini multati.

