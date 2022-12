I messinesi devono 100 milioni all’Amam, l’azienda passa alla cassa e minaccia distacchi

Altro che letterina d Babbo Natale, sotto l’albero i messinesi, quasi tutti i messinesi, troveranno quella dell’Amam.

Una vera e propria diffida, di quelle che, stavolta, non dovrebbero lasciare spazio a ripensamenti. E che servono a provare a rimettere in linea i conti dell’azienda acque.

C’è stato un periodo, neanche troppo lontano nel tempo, quando pagare la bolletta dell’acqua, ammesso che arrivasse, è apparso a molti dovere del tutto superfluo. Questo ha ovviamente fiaccato la cassa della società di viale Giostra che solo di recente è riuscita a dotarsi (ma deve ancora completare l’operazione) di una banca dati in grado di mappare puntualmente i crediti che ha in giro un po’ per tutta la città.

E proprio alla luce di questa anagrafica digitale finalmente certosina e pienamente nella disponibilità dell’azienda, in queste settimane sono partite le prime diffide nei confronti della grande massa di creditori. Grande quanto? Parliamo di almeno 75.000 utenze, tutto compreso, cioè abitazioni e contatori commerciali. Ma per capire di quante persone stiamo parlando basta dire che il totale delle utenze con debiti nei confronti di Amam è di 83mila e di queste 73mila sono abitazioni singole, 6.800 sono commerciali e 3000 sono condomini. E quindi in questi condomini, non possono abitare meno di dieci famiglie che eleva il conto complessivo delle famiglie interessate a oltre 100.000, seconde case comprese.

Ma a chi stanno arrivando queste lettere di diffida di Amam? È presto detto, a tutti coloro che hanno almeno 10 euro di debiti nei confronti dell’Azienda, nel 2022 e negli anni precedenti. Una vera è propria raffica di richieste di rientrare dalle esposizioni con il doppio fine di accelerare i tempi di incasso di Amam e di interrompere i termini prescrittori.

Quindi sugli 83mila debitori sono stati “estratti” 75mila utenze a cui gli atti di diffida sono stati inviati a partire dal 2 dicembre ad un ritmo di 10mila lettere per invio. Il 31 dicembre saranno arrivate a tutti e 75mila.

E cosa dice la diffida? Ovviamente ricorda il valore del debito, ma soprattutto dà un termine perentorio per poter saldare o per avviare le procedure di rateizzazione. Questo termine è di 20 giorni. Trascorsi i quali, come prevedono le norme di Arera, l’Amam è nella possibilità di intervenire o riducendo la portata dell’acqua o addirittura sospendendo l’erogazione. Il primo intervento può essere possibile nelle abitazioni singole e nei condomini, il secondo, molto più drastico e impattante, solo negli esercizi commerciali.

