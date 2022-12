Entro l’anno il bando di Messina Servizi

C’è attesa non solo per i concorsi che il Comune bandirà fra Natale e Capodanno e che riguarderanno 341 figure, ma anche per quelli che interesseranno le società partecipate. In primis la Messina Servizi che è a caccia di 100 nuovi dipendenti per il servizio aggiuntivo del verde pubblico.

In questa settimana la commissione incaricata dovrebbe concludere il lavoro verifica dell’atto d’interpello rivolto solo a coloro che sono iscritti nelle liste di mobilità regionali, come previsto nell’articolo 24 della legge Regionale Siciliana n. 20/2016. Un atto preliminare dovuto perchè queste figure hanno priorità rispetto a nuove assunzioni. Al netto delle 130 istanze pervenute, dovrebbero essere non più di 10 i posti per questa categoria. Il resto andrà a bando aperto.

«Contiamo di arrivare a lanciare il concorso per i posti “liberi” dalla mobilità entro la fine dell’anno – dice la presidente Mariagrazia Interdonato – . Ma se fossero i primi giorni del 2023 non cambierebbe nulla. Ci affideremo ad un’azienda esterna per lo svolgimento». Si tratta di assunzioni, per lo più, per far fronte al recente impegno per la gestione del verde che, nell’ultimo anno è stata affidata all’esterno. Ma l’obiettivo dell’azienda è quello di far fare questo servizio in house, entro un triennio.

Sui 100 posti messi a bando, 70 avranno un contratto di apprendistato che garantisce parecchi sgravi all’azienda, ma impone che gli assunti abbiano da 18 ai 29 anni. Altre 24 figure dovranno avere al massimo 40 anni: cureranno la raccolta e lo spazzamento dei rifiuti. Poi saranno assunti due lavoratori di concetto e uno d’ordine. Senza limiti di età, Messina Servizi ha bisogno di 2 ingegneri e un agronomo.

