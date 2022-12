Asp Messina ancora senza pianta organica, Laccoto convoca l'assessore Volo in commissione

«Quella di Messina è l’unica delle Asp siciliane a non aver ancora ricevuto da parte dell’assessorato regionale la necessaria approvazione della pianta organica. Vogliamo capire il perché di un ritardo assurdo che, di fatto, blocca concorsi e assunzioni. L’impossibilità di integrare il personale medico e infermieristico, infatti, si ripercuote negativamente sui servizi essenziali all’utenza con conseguenti gravi disagi, nei pronto soccorso e negli altri reparti». Lo dice il presidente della commissione Sanutà all’Ars, Giuseppe Laccoto, che ha convocato in audizione, mercoledì prossimo, l’assessore alla Salute Giovanna Volo e i vertici dell’Asp di Messina con a capo il commissario straordinario Bernardo Alagna. All’ordine del giorno della Commissione, inoltre, le problematiche dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto che durante la pandemia era stato catalogato come «Covid Hospital». Oltre ai responsabili dell’Asp, sono stati convocati per l’audizione il direttore sanitario del presidio ospedaliero di Barcellona, Paolo Cardia, e il sindaco della città del Longano Giuseppe Calabrò. Nella riunione di mercoledì, la VI Commissione Salute all’Ars si occuperà anche del riconoscimento dell’ospedale di Ribera come ospedale di zona disagiata, della carenza di organico nel presidio ospedaliero di Caltagirone e della situazione del personale dirigente medico EP del Policlinico di Messina. Infine, con l’assessore regionale Volo e i rappresentanti sindacali dei biologi, si affronterà la richiesta di proroga del termine del 31 dicembre per il completamento del processo di integrazione dei laboratori di analisi.

