Milazzo, l'"Ettore Majorana" fucina di idee nel campo dell'innovazione

Fucina di idee, il tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo segna ancora una volta il passo sulla strada dell’innovazione e della ricerca con la IV edizione della INNOVATION CAMP di SKILLS for the FUTURE (S4F), tenutasi proprio nei locali dell’istituto mamertino per due giorni all’insegna dell’educazione imprenditoriale e del rispetto del nostro pianeta.

A sfidarsi, il 6 e 7 dicembre, sono stati cento studenti suddivisi in 15 team appartenenti a scuole di istruzione superiore di 4 regioni, Sicilia, Puglia, Campania e da quest’anno anche la Calabria, che incontratesi, alcune in presenza e altre a distanza, hanno concretamente dato vita a un ambiente di lavoro fattuale, dinamico e funzionale non meramente al trasferimento di conoscenze, bensì alla creazione di futuri talenti.

L’Innovation Camp del programma S4F, promosso da EIT FOOD in collaborazione con Junior Achievement Italia, per l’edizione 2022 consiste in una giornata di brain-storming delle mini imprese, 8 figure di spicco e il docente tutor, e di confronto con i mentor. Quest’anno hanno rivestito il ruolo dei mentor 28 ragazzi dell’associazione JA Alumni, un network di ragazzi reduci dai programmi di Junior Achievement, coadiuvati dal coordinatore centro-sud di JA Alumni. Ragazzi che portano la bandiera del Majorana. Quest’ultimi si sono distinti negli anni precedenti per spiccate doti di leadership, co-working e attitudine imprenditoriale e che, pertanto, hanno accompagnato, in un egregio lavoro di tutoraggio e guida, i loro compagni di terza, nell’ideazione e creazione di una mini impresa e di una proposta di soluzioni per risolvere le sfide più urgenti del sistema agroalimentare.

© Riproduzione riservata