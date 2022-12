Messina, asilo nido moderno e green. Un “gioiello” a Bordonaro

Il recupero di un edificio scolastico dismesso è una delle scommesse più belle per la Pubblica amministrazione. L’iter intrapreso da Palazzo Zanca per l’immobile di Bordonaro, un tempo sede della “Capitan Traina”, si incanala verso l’affidamento dei lavori. Quindi, l’appalto si appresta a vestire l’abito della concretezza. Una sfida vinta. E poco importa se avrà una forma differente rispetto al passato: è destinato a ospitare un asilo nido, un altro nel piano dell’edilizia scolastica comunale, oltre quelli di via Brasile e Sperone-Serri, solo per citarne alcuni.

La relazione tecnica “firmata” dallo studio di architettura Francesco Pintaudi di Sant’Angelo di Brolo segue le linee guida del rispetto della normativa sismica, sostenibilità e risparmio energetico. Elementi che hanno orientato la progettazione, con l’obiettivo di realizzare un immobile ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno sarà coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili. Gli attuali dieci vani della struttura di via Comunale Santo, un tempo scuola elementare, dal 2010 sono in disuso per mancanza di utenza. Immancabili danni ad opera dei vandali, per un «pessimo stato di conservazione», si legge nel documento. Verrà raso a suolo e ricostruito per poi essere suddiviso in due sezioni, una per i lattanti e una per i divezzi, con capacità ricettiva di 30 bambini tra 0 e 36 mesi.

