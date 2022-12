San Filippo del Mela, via libera all’ultimazione del centro socio-culturale di Olivarella

Concluso l'iter relativo ai lavori di completamento del centro socioculturale di Olivarella. A comunicarlo è stata ieri la vicesindaca Antonella Di Maio, che ha fornito anche i dettagli. Nello specifico, la struttura è stata finanziata con fondi del Pnrr (tramite decreto del direttore centrale per la Finanza locale a novembre del 2021). «L'iter burocratico e i sopralluoghi sono stati effettuati da me e dall'ingegnere Pietro Varacalli (responsabile dell'Ufficio tecnico) a maggio 2021 – ricostruisce Di Maio – È seguita, poi, la conferenza dei servizi e l’iter è stato completato. Si raggiunge così un risultato che è di tutta l'amministrazione, dal sindaco, alla Giunta, ai capogruppo, al presidente del Consiglio e consiglieri», evidenzia ancora la vicesindaca. L'importo complessivo dei lavori ammonta a 1 milione e 555.752,43 euro. «Si tratta – spiega l'ingegnere Varacalli – di una delle opere incompiute presenti sul territorio comunale da oltre trent'anni. I lavori furono a suo tempo sospesi, a causa di un contenzioso insorto con l'impresa appaltatrice e successivamente non sono mai stati ultimati. Negli anni, il Comune ha dapprima completato i collaudi strutturali delle opere eseguite e successivamente ha proceduto con la redazione del progetto esecutivo dei lavori necessari per il completamento. L'intervento è rientrato nel finanziamento di 2milioni e 500mila euro ricevuto per lavori di messa in sicurezza del territorio ed efficientemente energetico, fondo per l’anno 2021, stanziato dal Ministero dell'interno e fatto confluire all'interno della misura M2C4 del Pnrr».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata