Patti entra in clima natalizio con l’accensione dell’Albero

La magica atmosfera del Natale ha preso il via il giorno dell’Immacolata, con l’accensione delle luminarie e del grande Albero in piazza Marconi. Una battuta d’avvio in assoluta sintonia col promettente cartellone comunale, che ha da subito calamitato l’attenzione anche dei paesi limitrofi. Una moltitudine di gente in festa ha risvegliato le zone del centro cittadino, che si appresta a regalare fino all’Epifania un susseguirsi di eventi di piacevole intrattenimento, ma pure culturali e di valorizzazione della produzione locale.

«Una ripresa del vivere sociale – rileva la vicesindaca Eliana Raffa inaugurando le lunghe festività – un’opportunità per i più piccoli ma pure per la cittadinanza adulta, oltre che una boccata d’ossigeno per gli esercizi commerciali. L’occasione felice vuole riaccendere l’interesse verso un centro storico degno di nota, ridistribuendo il desiderio di partecipazione sociale su tutto il territorio cittadino». Fra mercatini e parate, street food e presepe vivente, il cartellone natalizio brilla forte per la novità della pista di pattinaggio su ghiaccio. Una macchina organizzativa che prova a potenziare i motori senza troppo carburante a disposizione, risolvendo l’incombenza grazie ad un affezionato pattese. A fare da gancio l'esperto del sindaco per lo Sport Ciccio Nardi, fraterno amico dell’imprenditore Francesco Giovannelli, che ha accolto di buon grado l’idea di sostenere la sua città d’origine.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata