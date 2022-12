Messina, l’arcivescovo Accolla fa visita al consiglio comunale

Il sindaco Federico Basile e il Consiglio comunale hanno ricevuto ieri pomeriggio l’arcivescovo Giovanni Accolla a Palazzo Zanca.

Si è presentato senza filtri, in un clima di familiarità il presule, per «dare testimonianza di umanità con la gioia nel cuore», ha detto. Ha incontrato prima il vicesindaco Salvatore Mondello e gli assessori poi, assieme a loro il consiglio comunale, accolto dal vicepresidente Nello Pergolizzi. «Così entra nel mondo la gioia, attraverso un bambino che non ha niente»: la frase di don Primo Mazzolari sul retro della Natività di Antonello Gagini raffigurata su un biglietto è la sintesi del messaggio di auguri che il presule ha voluto fare a ciascuno di loro, donne e uomini chiamati a un’importantissima missione, «farsi carico della cosa pubblica riconosciuta dal consenso della collettività». «In una società disgregata e volatile, dove rincorrere le ideologie spesso divide, siete chiamati all’ascolto delle istanze di cittadine e cittadini, facendovi carico dei problemi che vivono quotidianamente», ha detto. Richiamando quanto detto durante l’incontro con i sindaci della Città metropolitana mercoledì scorso al seminario, mons. Accolla ha ribadito la responsabilità del servizio “fatto con il cuore” nel quale, pur nella dialettica espressa da «maggioranza e opposizione«, il senso di appartenenza alla città si esprime attraverso la collaborazione e il sostegno reciproco.

