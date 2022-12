Messina, annullo postale dedicato al Centro Neurolesi Bonino-Pulejo: "30 anni al servizio della collettività"

Da oggi il Centro Neurolesi Bonino Pulejo ha un annullo postale dedicato, per celebrare i 30 anni di vita della struttura sanitaria d’assistenza e ricerca. Su richiesta della Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo con la collaborazione di Poste Italiane - Ufficio di Messina Sportello Filatelico è stata approntata stamattina una postazione al Teatro Vittorio Emanuele. Sono stati il presidente di Società Editrice Sud Lino Morgante, assieme al direttore sanitario dell’IRCCS Vincenzo Barone, l’avvocato Giuseppe Santoro consigliere della Fondazione Bonino Pulejo e il presidente dell’Ente Teatro Orazio Miloro ad apporre l’annullo, che riporta il logo del Centro Neurolesi e la dicitura “30 anni al servizio della collettività”. L’annullo sarà disponibile per i prossimi 60 giorni presso lo sportello filatelico di Poste Italiane di Messina, strada San Giacomo 11/b e successivamente depositato al Museo della Comunicazione della Storia Postale di Roma.

Nel lontano 1972 i coniugi Bonino, Uberto e Maria Sofia, decisero di creare una Fondazione che potesse consentire, tramite specifiche borse di studio, a giovani laureati in Medicina a Giurisprudenza dell'Università di Messina di poter approfondire le loro conoscenze scientifiche e giuridiche, e poter emergere nei rispettivi campi.

Uberto Bonino, spezzino di nascita ma messinese d’adozione, grazie alle proprie innate capacità imprenditoriali si distinse nel campo industriale (amministratore delegato di Molini Gazzi) economico (presidente dalla Banca di Messina) politico (più volte deputato sin dall’Assemblea Costituente) e dell’informazione (fu fondatore della Gazzetta del Sud).

Un posto privilegiato per il Centro studi Neurolesi. Nel tempo si sono assegnate più di 1.500 borse di studio con erogazione di oltre 5 milioni e mezzo di euro. Con gli anni hanno usufruito di questa facilitazione anche i laureati delle Università di Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Catania e Palermo. Da 30 anni il Centro Studi Neurolesi poi occupa un posto di assoluto privilegio all’interno della Fondazione Bonino-Pulejo. Oggi rappresenta un punto di riferimento nella ricerca clinica transazionale nel campo delle neuroscienze in ambito di prevenzione, recupero e trattamento delle gravi cerebrolesioni. L’accorpamento dell’Irccs Bonino-Pulejo con l’ospedale Piemonte ha permesso di rafforzare le attività di Emergenza-urgenza, Riabilitazione, Dimissioni protette, servizi di Teleassistenza domiciliare e Telemedicina.

