Messina, addio a Rocco Guglielmo: storito titolare della libreria "Nunnari e Sfameni"

Un volto familiare per tanti messinesi. Una persona a cui rivolgersi alla ricerca del libro giusto, per i figli impegnati a scuola e all'universià. E' morto nei giorni scorsi Rocco Guglielmo, storico titolare della Libreria "Nunnari e Sfameni" di via Tommaso Cannizzaro, a due passi dall’Università centrale e dal tribunale. Fondata da Pasquale Sfameni e Rosario Nunnari, la ditta era stata rilevata nel 1982 proprio da Rocco Guglielmo e successivamente trasferita ai figli. E' una delle librerie più antiche della città e di tutta la Sicilia. La libreria è da generazioni punto di riferimento per tantissimi studenti sia universitari che scolastici. Grande signorilità e massima dedizione al suo lavoro, accoglieva tutti con cortesia e sempre a disposizione trovava una soluzione.

