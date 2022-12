Santa Teresa di Riva, 4 strade provinciali chiuse per il Rally di Taormina

Sette comuni della zona jonica, Santa Teresa di Riva, Savoca, Casalvecchio Siculo, Forza d ’ Agrò , Limina, Pagliara e Mandanici, saranno interessati 10 e 11 dicembre 2022 dal Rally di Taormina e per far disputare alle autovetture in gara le sette prove speciali previste dal programma verranno chiuse quattro strade provinciali, come disposto da Prefettura e Città metropolitana. Oggi saranno interdette al transito la Strada provinciale 21 di Romissa (Savoca) nella frazione Rina dalle 7.30 alle 12.30, la Sp 19 Savochese (dal civico 11 della panoramica Maria Teresa d’Austria di Santa Teresa fino a Savoca) dalle 13.30 alle 21; la Sp 12 di Roccafiorita (tratto Scifì-Limina) dalle 14 alle 22. Domani saranno chiuse la Sp 19 Savochese (da Casalvecchio Siculo a bivio Antillo) dalle 8.30 alle 17 (sarà garantita la riapertura ai residenti tra il 1° passaggio delle 9:41 ed il 2° passaggio delle 13:52 ) e la Sp 25 di Mandanici (tra Pagliara e Mandanici) dalle 9.20 alle 13. Le strade rimarranno comunque interdette fino al passaggio dell’ultimo concorrente in gara. A Santa Teresa, sede del parco assistenza, vietati sosta e transito in piazza Antonio Stracuzzi dalle 14 di oggi alle 14 di domani 11 ; dalle 13.30 alle ore 21 di oggi vietati circolazione e sosta sulla panoramica Maria Teresa d’Austria, nel tratto tra la vie Monsignor Celona e Savoca, ad eccezione dei residenti in loco; sempre oggi, tra le 13.30 e le 21, è vietato sostare su via Delle Colline e via Monsignor Celona, nel tratto tra il rilevato ferroviario la panoramica Maria Teresa d’Austria . A Mandanici domani vietata dalle 7 alle 13 la sosta in piazza Fasti, piazza Dante, corso Mazzullo (da incrocio con la via Fabrizi all’incrocio con via Torrente Cavallo): la strada alternativa sarà la via Santissimo Salvatore-Pantano-Spafaro.

© Riproduzione riservata