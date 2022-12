Messina, quante iniziative: la magia di Harry Potter alla Stazione Centrale al binario... 1 e 3/4

Sfilate e musica in centro, tombolate e mercatini nei villaggi, la magia di Harry Potter alla stazione centrale ed appuntamenti teatrali e culturali. Da nord a sud, il cartellone natalizio “promosso” dal Comune, semplicemente patrocinato o direttamente finanziato (il budge totale, alla fine, è di 700 mila euro), occupa tutte le giornate, per tutta la giornata. E il primo weekend di Festa non può che esserne il biglietto da visita. A piazza Cairoli i mercatini di Natale rimarranno fino al 26 dicembre (ma non è esclusa una proroga). Fino al 6 gennaio, invece, sarà possibile visitare tutti i giorni, per tutto il giorno, il presepe realizzato dell’Associazione italiana amici del Presepio nei Chiostri dell’Arcivescovado.

Il programma di oggi

La location principale, per tutto il weekend, sarà la stazione centrale, e in particolare il Giardino degli ulivi: qui, da oggi a domenica, viene ricreato il binario magico di Harry Potter, il binario 9 e 3/4 della saga del maghetto, per tre giornate a dimensione di bambino (e non solo). Oggi dalle 17 alle 18, mentre sabato e domenica appuntamento dalle 10 alle 18. E per chi vuole andare oltre, “Cultura, Food & Wine al Binario 1 e 3/4”, fino a mezzanotte... e 34 minuti. Si andrà da momenti di gioco a tema Harry Potter (con tanto di partita di quidditch) ad appuntamenti musicali a cura del conservatorio Corelli, esposizioni filateliche e di cimeli della Fondazione Fs e mostre d’arte, oltre alle degustazioni negli spazi dedicati al food. La Messina Social City si occuperà di animazione e laboratori per bambini (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18).

A) Laboratorio tematico “Crea la tua bacchetta”. La più grande ambizione di tutti i giovani maghi è mettere le mani sulla propria bacchetta ed entrare alla prestigiosa scuola di Hogwarts. Città di Messina

B) Laboratorio tematico “A scuola di magia” Iniziano le lezioni della scuola di magia di Hogwarts! Tutti i partecipanti si cimenteranno in giochi e prove per dimostrare di essere dei veri maghi!

C) “Partita di quidditch” con le scope più famose e ribelli del mondo si creeranno le squadre per un’avvincente sfida!

D) Consegna alla Civetta Edvige la tua lettera dei desideri. Nella saga di “Harry Potter” i gufi sono fra i grandi protagonisti del racconto. Secondo quanto raccontato dalla Rowling, questi animali nel mondo della magia vengono utilizzati per consegnare la posta.

E) Trucca bimbi a tema e buffet magico!

F) Photo Booth con la sagoma dei personaggi più importanti all’interno della quale i Babbani si dovranno mettere in posa per scattare delle foto ricordo!

Iniziativa filatelica

“Buon Natale 2022 da Messina”. Annullo postale speciale e cartolina Venerdì 9 dicembre (dalle ore 16 alle ore 20), a cura dell’Ufficio Postale Distaccato e del Circolo Filatelico “Peloritano”

Il bozzetto dell'annullo è stato realizzato da Rosario La Fauci, docente di discipline grafiche del Liceo Scientifico "Seguenza"

Il primo venerdì delle Feste sarà celebrato anche con una parata natalizia itinerante lungo viale San Martino, con street band, scultrice di palloncini, personaggi Disney, Babbo Natale ed elfi. E per tutto il giorno sarà possibile degustare eccellenze enogastronomiche al monastero di San Placido Calonerò, dove verrà acceso l’albero di Natale. Spazio anche alla cultura, con la Medea al teatro Annibale Maria di Francia (alle 19) e il Premio internazionale Colapesce (dalle 18.45) al Palacultura.

© Riproduzione riservata