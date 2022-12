Paura a Taormina, pezzi di pietra si staccano da un balcone in Corso Umberto

Momenti di paura in serata a Taormina, dove in Corso Umberto si è improvvisamente registrato ad ora di cena, in prossimità di Porta Messina, il distacco di alcuni pezzi di un balcone in pietra. L'episodio è avvenuto, dunque, in pieno centro storico, nel cuore della località turistica. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco per accertare l'accaduto. Non si sono registrati danni a cose né soprattutto a persone. Tra l'altro a quell'ora c'erano comunque dei passanti in zona, e solo per miracolose circostanze nessuno è stato colpito dal cedimento di alcuni pezzi di supporto del balcone che si trova alla sommità di attività commerciali e della frequentata sede stradale.

I Vigili del Fuoco della Caserma di Letojanni hanno messo in sicurezza l'area, accertando lo stato del balcone ed intervenendo al fine di evitare altri distacchi che potrebbero nuovamente mettere in pericolo le persone che transitano in quel punto. Il fatto, inoltre, si è verificato nel periodo in cui la Perla dello Ionio torna, in qualche modo, ad animarsi in vista delle imminenti festività di Natale, con un numero maggiore di passanti in Corso Umberto anche nelle ore serali, oltre alla consueta presenza degli abitanti del luogo. Nel giorno della ricorrenza dell'Immacolata la buona sorte, insomma, ha aiutato Taormina.

