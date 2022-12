Milazzo, in dubbio il rientro a scuola all'Istituto agrario "Ferrari" per i danni del maltempo

"Istituto Agrario "Ferrari", in dubbio il ritorno in classe di lunedì dopo i danni subiti nel nubifragio di sabato scorso. La scuola di via Due Bagli insieme all’istituto Antonello che rientra nella competenza dell'istituto d'istruzione superiore "Guttuso" è uno dei due istituti maggiormente danneggiati. Il piano terra della scuola al momento è ancora invaso dal fango. «Stiamo aspettando – dice Sergio Scolaro, responsabile del plesso – una ditta che possa rimuovere i detriti che hanno invaso l’intero piano». Ma a devastare la struttura è stata anche l’acqua che è entrata dal tetto provocando anche la caduta di alcuni calcinacci e compromettendo la stabilità dei controsoffitti di buona parte del plesso. «Prima che i ragazzi – continua il professore – possano rientrare in classe bisogna mettere in sicurezza gli ambienti. E non è cosa facile. Molte ditte sono impegnate in altri interventi e non avendo a disposizione le attrezzature idonee non posso avviare i lavori».

