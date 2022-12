Messina, parcheggi a prezzo promozionale. Sul Viale festa dell’auto

Non solo la grande isola pedonale al posto di quella storica di via dei Mille, la novità di questo Natale messinese. Ma anche una campagna di promozione della sosta low cost e un servizio navetta abbinato. A lanciarla è l’Atm che ha deciso di tagliare i costi della sosta nei parcheggi di Villa Dante, Cavallotti, piastra Cannizzaro e Fosso. Un giorno di sosta, da domani all’8 gennaio, costerà solo 2,50 euro. Ma si acquistano solo digitalmente sulle varie app. E per avvicinare il cittadino alle isole pedonali, partendo dai grandi parcheggi, Atm ha varato anche un servizio navetta gratuito che seguirà un percorso fra le vie del centro.

Una partirà da Villa Dante e percorrerà il viale San Martino sino a via Santa Cecilia (dove inizia l’isola), quindi scende verso via LaFarina e risale da viale Europa per tornare al parcheggio Zaera. L’altra navetta, parte dal parcheggio Cavalcavia di via Cannizzaro, passa dal Cavallotti ( a due passi dall’isola), riprende la via Cannizzaro, arriva all’Università e fa inversione.

«Quello di 2,50 euro al giorno nei parcheggi – spiega Giuseppe Campagna presidente di Atm – è un prezzo promozionale, ma siamo concorrenziali tutto l’anno. Abbiamo abbonamenti per il Cavallotti a 0,83 euro al giorno. Sfido chiunque a trovare in altre grandi città d’Italia questo tipo di prezzo per un parcheggio in pieno centro».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata