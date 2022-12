Messina, la Croce Rossa lancia una raccolta fondi. Obiettivo: acquistare un'ambulanza

A seguito dell’atto vandalico subito lo scorso 5 ottobre ai danni dei mezzi di soccorso, il Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana ha lanciato una raccolta fondi allo scopo di migliorare ed incrementare i servizi rivolti alla cittadinanza ed alle persone indigenti che ogni giorno si affidano a Croce Rossa. Lo smarrimento provato nei primi attimi si è dunque trasformato in una forte voglia di ripartire mettendo in moto la solidarietà dimostrataci da altri Comitati CRI e Associazioni di Volontariato, Enti, Istituzioni, Autorità e dalla cittadinanza tutta. Ad oggi sono state diverse le donazioni ricevute e il Presidente Antonio Chimicata desidera mostrare gratitudine e apprezzamento per l’impegno a favore del Comitato di Messina, affinchè venga raggiunto il traguardo finale: l’acquisto di una nuova ambulanza! Un ringraziamento particolare va all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina e al suo Presidente Dott. Sergio Papisca, da anni al fianco del Comitato con attività dedicate alla raccolta di farmaci, anche in occasione dell’Emergenza Ucraina, e prodotti per la prima infanzia. La significativa donazione ricevuta dall’Ordine rende sicuramente il traguardo più vicino. Ogni contributo, ogni aiuto, ogni donazione è uno stimolo per i Volontari e le Infermiere Volontarie del Comitato a proseguire nella loro missione.

