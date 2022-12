Milazzo, finanziamento per realizzare l'anfiteatro nel Giardino delle Strelizie

Con Decreto dello scorso 29 novembre adottato dall'Assessorato Regionale ai Beni culturale è stato concesso un finanziamento di 150 mila euro alla Fondazione Lucifero per la realizzazione di un anfiteatro all'interno del cosiddetto Giardino delle Strelizie, annesso alla sede dell'Ipab. Il progetto rientra tra le proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del Pnrr, Mission 1; Componente 3 Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2, Investimento 2.2 :"Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU". Il finanziamento copre tutti i costi progettuali e non comporterà dunque dei costi per la Fondazione.

