MessinaServizi, l'8 dicembre raccolta porta a porta regolare in tutta la città

Messina Servizi Bene Comune annuncia che per giovedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata, il servizio di spazzamento sarà regolare così come la raccolta porta a porta in tutta la città, seguendo il calendario delle diverse aree. Le isole ecologiche invece resteranno chiuse. Inoltre nell'ambito della riqualificazione delle aree a verde comunali, nella ristrutturazione delle aiuole e nell'allestimento del verde per le festività natalizie la Messinaservizi ha utilizzato il compost prodotto dai rifiuti organici conferiti all'impianto di compostaggio della Rem Srl di Catania. Si tratta dell'esempio di economia circolare più semplice con l'utilizzo della materia prima rifiuto organico, prodotto dalle famiglie messinesi, che una volta trattato e recuperato diviene strutturante e concime per le aree a verde del Comune di Messina. La società Messinaservizi Bene Comune augura a tutti una buona festività dell'Immacolata.

© Riproduzione riservata