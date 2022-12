Salvini a Bruxelles: "Il Ponte sullo Stretto opera necessaria all'Europa"

«Sottolineo ai colleghi che l'attuale governo dopo 54 anni di mancati sforzi ha tutta l'intenzione di avere un collegamento stabile fra Sicilia e Calabria, fra Italia e Europa, per il completamento di quel corridoio scandinavo-mediterraneo che» con «il Ponte che collega Messina e Reggio, Sicilia e Calabria, avrebbe l’anello mancante di cui parlava la commissaria Valean». Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla riunione con gli omologhi europei. "Noi - ha aggiunto - stiamo investendo sulla progettazione e avendo tempi e finanziamenti certi». Il ministro dei Trasporti, viene riferito in una nota, dal suo arrivo a Bruxelles sta evidenziando con grande forza soprattutto il dossier del Ponte sullo Stretto. «Per la prima volta dopo anni, sui tavoli europei torna un’opera che per l’Italia sarà fondamentale, non solo per collegare Sicilia e Calabria, ma anche per inquinare di meno aria (140.000 tonnellate di anidride carbonica emessa in meno) e mare», ha sottolineato, indicando che da parte della commissaria Ue, Adina Valean, e da altri colleghi europei c'è «attenzione e condivisione».

Ieri l'appoggio della Commissaria ai trasporti

La Commissione Europea sarebbe "onorata" di aiutare concretamente l’Italia nell’avvio del Ponte sullo Stretto, a patto siano formalizzati un solido piano finanziario e un progetto definitivo. Lo ha confermato la Commissaria ai Trasporti Adina Valean al Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Salvini e Valean, ospiti dall’Ambasciatore Stefano Verrecchia - riferiscono le fonti - stanno parlando a 360 gradi alla vigilia del Consiglio dei Ministri dei Trasporti Ue. Tra le altre cose, Valean ha ringraziato l’Italia per il supporto ai «Corridoi di Solidarietà» UE per l’Ucraina e ha confermato l’attenzione della Commissione sul tema del traffico al Corridoio del Brennero e sul completamento della TAV Torino-Lione e del Tunnel di Base del Brennero. L’incontro - viene riportato - si è svolto in un clima estremamente cordiale. Salvini ha ribadito l’importanza di costruire percorsi condividisi per ridare slancio alle politiche di trasporto UE, rinnovando la determinazione del Governo italiano a concretizzare i tanti progetti infrastrutturali di interesse europeo. Proveniente da Genova, il Ministro ha voluto omaggiare la Commissaria Valean con alcuni prodotti tipici liguri.

Schifani: "Congratulazioni a Salvini"

«Congratulazioni al ministro Salvini per l'appoggio concreto ottenuto dal commissario europeo ai Trasporti, Adina Valean, alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. È un traguardo da noi tanto ambito, indispensabile per conferire finalmente alla Sicilia il ruolo che merita, quello di regione europea moderna al centro del Mediterraneo». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

