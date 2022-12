Messina, cancello caduto sul tram: ripristinato il sistema di chiusura automatica in via Don Blasco

Ripristinato in mattinata il sistema di chiusura automatica installato lungo la nuova via Don Blasco e che ieri pomeriggio ha portato ad un lieve incidente ad una vettura del tram.

Secondo la ricostruzione dei fatti il vento di ieri avrebbe attivato un sistema di sicurezza che tende a non far aprire il cancello che consente il passaggio del tram verso il deposito ATM e attiva il semaforo rosso per le auto che transitano dalla via Franza alla via Mare Grosso.

"Si è trattato di una messa a punto che è del tutto naturale in un sistema nuovo come quello che è stato installato nella zona di Atm ha detto il vicesindaco Salvatore Mondello che questa mattina ha seguito il ripristino dell’opera. E' probabile che dovremmo alleggerire questo cancello e rivedere la sensibilità della apertura in caso di forte vento”.

