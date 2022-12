Spadafora, screening cardiologico gratuito grazie parrocchia, medici e associazioni

"Conosci il tuo ritmo" è il progetto di screening cardiologico che si è svolto a Spadafora e che avviene attraverso l'esecuzione di un elettrocardiogramma, che ha lo scopo di diagnosticare la fibrillazione atriale asintomatica che spesso colpisce i soggetti di età superiore ai 65 anni, i quali scoprono la patologia in seguito a un evento più grave come può essere un ictus. Da qui, l'importanza di una diagnosi precoce per poter salvare diverse vite.

La giornata è nata tra la collaborazione del nuovo parroco di Spadafora don Alessandro Lo Nardo, molto attento e vicino a iniziative inerenti la saluta pubblica, e il dott. Tommaso La Macchia, cardiologo da sempre coinvolto in eventi sanitari di prevenzione.

Le visite sono state eseguite nella parrocchia San Giuseppe e Martino di Spadafora con il supporto di due associazioni del luogo, la Misericordia e la Fratres che si sono occupate della logistica e dell'accoglienza. Allo screening hanno preso parte molti cittadini.

