Maltempo, salvataggi e malori a Milazzo: bilancio di un giorno di terrore

Un pomeriggio di autentico terrore a Milazzo. Oltre 250 mm. di acqua in tre ore hanno messo in ginocchio la città provocando situazioni che solo grazie all’impegno dei volontari e delle forze dell’ordine non si sono trasformate in tragedia. Per qualche ora infatti una persona è stata dispersa, venendo recuperata dai carabinieri. Spaventata per l’intensità della pioggia era uscita dall’auto cercando rifugio in una zona però a rischio. E’ stata trasportata in ospedale dove è stata ricoverata per una ipotermia. Altri due anziani rimasti intrappolati a San Paolino sono stati salvati dalla Protezione Civile. Decisiva poi l’azione sempre di volontari per dare supporto ad una persona infartuata dopo che ci si è resi conto che l’ambulanza non sarebbe arrivata a casa proprio per problemi nelle strade. I volontari hanno accompagnato medico e infermiere nell’abitazione per prestare la prima indispensabile assistenza alla paziente.

Il sindaco Midili, che ha subito attivato il Coc, riunendo al Comune dirigenti, funzionari e operai, ha invitato i cittadini non solo a non uscire di casa, ma a cercare riparo, soprattutto coloro che vivevano nella Piana, ai piani superiori. Tratta in salvo anche una famiglia che viveva nella riviera di Ponente e ha subito il crollo del tetto della propria abitazione. È stata trasferita momentaneamente in una struttura alberghiera. Intorno alle 20 ha smesso di piovere ma le conseguenze del nubifragio sono gravissime. Garage e cantinati allagati, negozi del centro pure. Molti ristoranti hanno preferito sospendere per la serata l’attività. Totalmente allagata la zona che conduce al Terminal aliscafi per le Eolie. Gravi disagi anche al Parco Corolla. Sotto osservazione anche il torrente Mela con alcuni abitanti di Bastione che a titolo precauzionale ha deciso di allontanarsi da casa.

Momenti di angoscia per i residenti delle frazioni San Pietro, Scaccia, San Marco e nei luoghi da sempre a rischio ( San Paolino, a Ciantro e a Fiumarella), mentre in via Nino Bixo gli studenti dell’istituto Guttuso sono stati fatti uscire da scuola con l’assistenza dei soccorritori dalla parte opposta all’ingresso. Oltre duecento le chiamate al Comune, che ha istituito un numero dedicato per la messaggistica e ai vigili del fuoco.

Per tutta la notte al Comune il Coc ha lavorato assieme alla Protezione civile e ai volontari per mettere in sicurezza alcune zone del territorio. Sino alla tarda serata di ieri erano ancora impraticabili diverse strade: la Panoramica di Levante, la via XX Luglio, le via San Paolino e Ciantro, via San Papino, via Rio Rosso, via Santa Marina, Orgaz e Bastione. Massima attenzione è stata chiesta anche a coloro che avevano la necessità di percorrere l’asse viario. Dal palazzo comunale comunque la raccomandazione di percorrere le altre arterie in atto aperte, con grandissima attenzione perché potrebbero esserci delle buche non verificate. E da oggi comincerà la conta dei danni che si preannunciano davvero ingenti.

© Riproduzione riservata