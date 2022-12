L’erosione di Vaccarella a Milazzo, paure e dubbi sul “caso”

Erosione costiera a Vaccarella, sino ad ora sono mancati gli interventi risolutivi e con il passar degli anni la situazione peggiora al punto tale che presto le barche non potranno più essere posizionate sulla spiaggia. Di arenile, infatti, è rimasto davvero poco. Una situazione che ha visto diverse forze politiche impegnarsi ma, nel concreto, a non porre in essere ciò che veramente è utile per superare la forza dei marosi che appare davvero invincibile. E diversi pescatori, da esperti uomini di mare, come il nostromo Matteo Di Flavia evidenziano che «chi pensa a Vaccarella di fare ripascimento artificiale sbaglia. Dopo un mese infatti tutto andrebbe verso sud, sul lato esterno del molo Marullo. Occorre sapere invece che dietro il molo pennello di Vaccarella si trovano, a ridosso del lato Nord, circa 500 mila metri cubi di sabbia. Quindi sarebbe sufficiente realizzare un passaggio naturale, ruotando verso nord est il molo pennello a tutela anche delle mareggiate di grecale». Chiaramente ipotesi tutte da avvalorare. Per questo, alcune forze politiche invitano l’Amministrazione ad attenzionare la questione.

