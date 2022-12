Messina, cantiere Catarratti-Bisconte: la frenata che non ti aspetti

Ad un passo dalla conclusione uno stop che fa infuriare gli abitanti. Parliamo dei lavori per la messa in sicurezza della strada che Catarratti Bisconte. Da qualche tempo il grosso dei lavori è terminato, ma la posa dell’asfalto tarda ad arrivare.

Ieri una doppia uscita, quella del consigliere e vice presidente della Terza municipalità Alessandro Geraci e quella di Palazzo Zanca che ha provato a stringere i tempi dell’intervento risolutivo.

«Ancora ritardi nel completamento dei lavori per la messa in sicurezza del torrente Bisconte-Catarratti, queste sono le condizioni da 1 mese a questa parte in cui versano ,la via Comunale Catarratti, la Via Direzione Artiglieria e la parte alta della via Santa Marta – scrive Geraci –. Sono quotidiani i rischi per la sicurezza stradale di quanti percorrono la lunga arteria che collega i due villaggi con il centro cittadino costeggiando appunto l’alveo torrentizio: tombini rialzati, griglie divelte, new jersey sparsi lungo il tratto stradale, asfalto collassato in diversi punti. Sono tanti i residenti che non trovano giustificazioni a questo ennesimo fermo lavori, anche alla luce dell’ultima nota stampa congiunta da parte dell’amministrazione e del direttore dei lavori in cui annunciavano che “ i primi giorni di ottobre 2022, tutto il tratto stradale sarebbe stato asfaltato rendendolo di fatto transitabile ed in piena sicurezza”.

