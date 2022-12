Lipari, verso la proroga della sezione distaccata del tribunale

Ci sarà la proroga per la sezione distaccata del tribunale di Lipari, che doveva cessare la sua attività il prossimo 31 dicembre. La notizia porta il «sigillo" del ministro della giustizia Carlo Nordio che, intervenendo nel question time al Senato, ha evidenziato che la proroga di un anno è stata inserita nel decreto Mille proroghe.

Il provvedimento riguarderà anche gli altri tribunali delle isole minori italiane e per questo saranno stanziati 160 mila euro. Il ministro, durante l’intervento, ha anticipato che il Governo valuterà la possibilità di ripristinare, definitivamente, le sezioni distaccate delle isole minori, richiamando, a tal proposito, la recente modifica all’articolo 119 della Costituzione, ovvero «la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità».

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo che, proprio ieri, insieme e al presidente dei legali eoliani, Luca Zaia, aveva avuto una serie di incontri a Roma per perorare la causa.

© Riproduzione riservata