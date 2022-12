Messina, cinque giornate dedicate alle donazioni di sangue: autoemoteca davanti al Tribunale

L'ordine degli avvocati di Messina a una mano alla raccolta di sangue con una serie di mattinate dedicate alla raccolta. Dal 12 al 16 dicembre prossimo, a partire dalle 8.30 e fino alle 12 un autoemoteca sarà davanti al Palazzo di giustizia per accogliere i donatori. L'iniziativa è stata presentata nella sede dell'ordine a Palazzo Piacentini dal presidente dell'ordine degli avvocati Domenico Santoro:“È la prima volta che il nostro ente scende in campo - ha detto - gli iscritti, molti dei quali già autonomamente donavano, adesso diventeranno “testimonial” speciali della raccolta di sangue". La necessità di donare sangue è stata sottienata anche dal vicepresidente della Sezione comunale Avis Francesco Previte che ha ricordato che ogni anno a Messina servono circa 12mila sacche di sangue ma solo la metà si riesce a raccogliere da donatori il resto si importa. Il direttore amministrativo dell'IRCCS Bonino Pulejo Maria Felicita Crupi ha auspicato che non sia solo un gesto occasionale ma un richiamo per "arruolare sempre più donatori" . All’incontro hanno preso parte diversi consiglieri dell’Ordine e anche Salvatore Leonardi, coordinatore locale Organi e tessuti e e responsabile UOC Anestesia Rianimazione IRCCS Bonino Pulejo,

Giuseppe Rao, direttore sanitario IRCCS Bonino Pulejo e Lorenza Mazzeo referente locale del procuramento e donazione. Tutti hanno ricordato l'importanza della donazione del sangue. Possono donare il sangue tutte le persone in buona salute dai 18 ai 65 anni.Tutti saranno sottoposti ad un controllo medico e quindi potranno donare il sangue.

