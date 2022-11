Spadafora, corposi arretrati per il personale del Comune

Si è conclusa in un clima di ritrovata serenità la vicenda della contrattazione sindacale relativa agli emolumenti del personale del Comune con riferimento agli anni dal 2017 al 2021.

Ad annunciarlo con soddisfazione è la sindaca Tania Venuto. «Desidero ringraziare la segretaria comunale Giovanna Crisafulli per il lodevole lavoro sviluppato al riguardo, nonché per aver coordinato i responsabili delle Aree affinché si giungesse anche a questo traguardo – sottolinea la prima cittadina – e in particolare, ringrazio tutti gli Uffici per la collaborazione prestata, e per avere consentito alla segretaria comunale e ai capi settore di portare a conclusione la contrattazione entro i termini pattuiti con i sindacati. Da ultimo, ma non meno importante, desidero ringraziare le sigle sindacali presenti al tavolo della contrattazione per la disponibilità e per la concretezza nel definire i termini della questione. Dopo la stabilizzazione del personale ex contrattista – prosegue Tania Venuto – adesso siamo felici di aver concluso una situazione contrattuale delicata che coinvolgeva tutto il personale dell'Ente e che si trascinava da oltre cinque anni». La sindaca di Spadafora annuncia poi che, «il prossimo passo, compatibilmente con le risorse del bilancio, sarà quello dell'attivazione delle progressioni economiche orizzontali per il personale».

