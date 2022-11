Milazzo, fa esplodere un grosso petardo: 6 anni di Daspo per un tifoso 43enne

Partite di calcio interdette per sei anni al tifoso quarantatreenne che lo scorso 28 agosto, in occasione dell’incontro tra Nuova Igea Virtus e S.S. Milazzo tenutosi a Barcellona Pozzo di Gotto, si è reso responsabile di comportamenti pericolosi. Durante il servizio di scorta dei tifosi, più precisamente al momento del raduno, il quarantatreenne non ha esitato a far esplodere un grosso petardo, causando una forte deflagrazione e conseguente nube di fumo nella piazza Caio Duilio di Milazzo.

Le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza hanno confermato le responsabilità del supporter violento. Il Daspo a firma del questore vieta l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive nonchè il transito ai luoghi interessati dalle stesse, comprese strade, stazioni e persino esercizi pubblici. Disposto e convalidato dall’autorità giudiziaria l’obbligo a presentarsi presso l’ufficio di polizia al 25esimo minuto del primo tempo e al 25esimo minuto del secondo tempo di ogni partita, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni.

