Paura a Santa Teresa, auto si schianta contro una barca

Curioso incidente nel pomeriggio di oggi a Santa Teresa di Riva. Un’autovettura in transito sul lungomare è rimasta coinvolta in un sinistro schiantandosi non su un’altra automobile, bensì contro una… barca. Il veicolo proveniva da piazza Antonio Stracuzzi, all’estremità sud della cittadina jonica, e stava imboccando la litoranea in direzione Messina, quando il conducente ha perso il controllo, probabilmente anche a causa dell'alta velocità, deviando la propria corsa verso destra fino ad invadere la pista ciclabile, salire sul marciapiede e sbattere contro il parapetto in ferro che costituisce l’affaccio sulla spiaggia, per poi schiantarsi subito dopo su un natante posizionato sul marciapiede nei giorni scorsi, per evitare che la mareggiata lo risucchiasse in mare. Il mezzo, un suv Jeep di proprietà di un uomo di Sant’Alessio Siculo, ha divelto anche due pali della segnaletica verticale, prima di colpire violentemente l’imbarcazione distruggendola completamente, mentre il veicolo ha riportato gravi danni alle ruote e alla parte anteriore. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per rilevare l’incidente e stabilire la dinamica. L’automobilista ha dovuto fare ricorso ad un carroattrezzi per rimuovere il suo mezzo, mentre il proprietario del natante non ha potuto far altro che constatare come la sua imbarcazione sia ormai da buttare dopo questo “strano” sinistro.

