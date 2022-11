Messina, la moglie «mentiva»: 40enne assolto. Nessun maltrattamento né atti persecutori

In primo grado la condanna era stata parecchio pesante e infamante, 3 anni e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della ex moglie in presenza dei figli piccoli. In appello tutto è cambiato per un quarantenne appartenente alle forze militari, originario della zona ionica, che è stato assolto da entrambi i reati con formula piena, “perché il fatto non sussiste”. Anche l’accusa aveva chiesto la sua assoluzione piena. La sentenza è della sezione penale della corte d’appello presieduta dal giudice Bruno Sagone e composta dalle college Maria Teresa Arena e Daria Orlando. I giudici in pratica hanno ritenuto le denunce della ex moglie completamente inattendibili, e legate strumentalmente alla separazione “avvelenata” in corso tra i due ex coniugi («... la cornice rappresentata dei travagliati rapporti tra le parti»).

Il giudice che ha scritto le motivazioni della sentenza, Maria Teresa Arena, scrive tra l’altro sul piano generale che «non risulta raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine alla penale responsabilità dell’imputato per i reati a lui ascritti».

