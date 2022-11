Dolore a Messina, addio a Gaetano Alessandro: una vita spesa per la donazione degli organi

Dolore in città per l'improvvisa morte di Gaetano Alessandro, da sempre impegnato a promuovere la cultura della donazione. Un infarto lo ha stroncato all'improvviso. Gaetano Alessandro era stato consulente a titolo gratuito per “contribuire alla sensibilizzazione dell’utenza nell’adesione alla donazione degli organi, dei tessuti e degli emoderivati, al raccordo sul medesimo tema tra le associazioni di categoria e le Aziende del Sistema Sanitario Regionale e, infine, al supporto in favore delle famiglie dei donatori e dei riceventi".

Gaetano Alessandro, già presidente dell’associazione “Donare è vita – onlus”, da sempre si è occupato della sensibilizzazione della donazione, stipulando protocolli di intesa con vari enti, tra i quali l’Irccs-Bonino Pulejo e il Battaglione Aosta di Messina. Ha inoltre effettuato moltissimi incontri con scuole e comunità, comprese le Case Circondariali, per informare adeguatamente sul tema, unitamente a professionisti del settore medico specifico. Lo stesso Gaetano Alessandro aveva ricevuto il trapianto di cuore. Trapiantato nel 2014, a causa di una miocardite dilatativa. Da sempre aveva dedicato la sua vita a questo.

