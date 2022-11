Raccolta rifiuti a Taormina, imprenditore sospeso per sei mesi

C’è una storia legata alla raccolta di rifiuti a Taormina, che addirittura dal dicembre dello scorso anno rimbalza da un giudice all’altro. E riguarda come indagati, ma i tempi sono stati oggettivamente troppo dilatati, l’ormai ex esperto a titolo gratuito del sindaco, Nicolò Sciglio, che s’è dimesso lo scorso agosto, e il responsabile del personale della Tek.ra. srl, Antonio D’Agostino, che è poi la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto del Comune dopo un lungo contenzioso amministrativo.

A dicembre del 2021, dopo una serie di denunce di alcuni lavoratori della ditta, che avevano raccontato in Procura a Messina di aver dovuto raccogliere rifiuti fuori dai compiti istituzionali, anche a privati, il tutto condito a loro dire da velate minacce tra l’altro di perdere il posto, venne chiesto l’arresto dei due per i reati di peculato ed estorsione.

