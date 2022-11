Ospedale Barcellona, le soluzioni sono lontane

L'istituzione del Presidio ospedaliero di base, prevista dal Piano sanitario regionale, è all'anno zero. Lo si è compreso ieri assistendo alla prima fase del tavolo tecnico al quale era assente il commissario straordinario dell'Asp Bernardo Alagna. L'Asp per l'occasione era rappresentata dal direttore sanitario del Presidio di Milazzo Paolo Cardia che non ha parlato, e dal direttore sanitario aziendale Domenico Sindoni, cittadino di Barcellona che dopo è ritornato a Palazzo Longano dove a fine anni 90 ricoprì in convenzione le funzioni di medico competente del lavoro per i dipendenti comunali. Il suo ritorno in Municipio ora è legato alle sorti del Cutroni Zodda in considerazione del fatto che l'Asp dal 2019, anno in cui fu approvata la nuova rete regionale, non ha attivato nemmeno le procedure per l'approvazione da parte della Regione della nuova dotazione organica del personale sulla base delle esigenze previste per i Presidi di base.

