San Fratello, fiamme in un bar: intossicato il gestore del locale

È rimasto intossicato ma per fortuna senza gravi conseguenze il gestore di un bar di San Fratello, in cui si è sprigionato un incendio nel primo pomeriggio di oggi.

Le fiamme sono divampate intorno alle 15 all’interno del locale di via Roma, in pieno centro di San Fratello, quando ancora il bar era chiuso. Avvisato da alcuni passanti che hanno notato il fumo fuoriuscire dal bar, il gestore, un giovane del luogo, è quindi accorso per provare a tamponare il rogo con l’ausilio di alcuni estintori e di altre persone giunte sul posto. Le esalazioni hanno quindi intossicato il giovane che è stato soccorso dall’ambulanza del 118 che, seppur le sue condizioni non destassero preoccupazioni particolari, lo hanno trasferito al pronto soccorso di Sant’Agata Militello. Le fiamme sono state quindi domate grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. I danni sembrerebbero comunque ingenti. Le indagini del caso sono state avviate dai Carabinieri della locale stazione.

